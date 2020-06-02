Главой российского Международного совета музеев назначили директора ГМЗ "Гатчина"

Сегодня, 26 ноября, в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прошло отчетно-выборное общее собрание ИКОМ России. Участники переговоров выбрали главу российского Международного совета музеев. Им стал директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Целью Международного совета музеев является сохранение и популяризация природного и культурного наследия.
Сегодня ИКОМ России объединяет более 230 музеев, более 120 организаций культуры и 850 экспертов из всех регионов России.
Ранее на Piter.tv: в Смольном открылась выставка "История места. Место в истории".
Фото: сайт Музей-заповедник "Гатчина"
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