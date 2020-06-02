Главой российского Международного совета музеев назначили директора ГМЗ "Гатчина"

Целью организации является сохранение и популяризация природного и культурного наследия.

Сегодня, 26 ноября, в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прошло отчетно-выборное общее собрание ИКОМ России. Участники переговоров выбрали главу российского Международного совета музеев. Им стал директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Целью Международного совета музеев является сохранение и популяризация природного и культурного наследия.

Сегодня ИКОМ России объединяет более 230 музеев, более 120 организаций культуры и 850 экспертов из всех регионов России.

Ранее на Piter.tv: в Смольном открылась выставка "История места. Место в истории".

Фото: сайт Музей-заповедник "Гатчина"