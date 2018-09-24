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В Смольном открылась выставка "История места. Место в истории"
Сегодня, 13:41
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В Смольном открылась выставка "История места. Место в истории"

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Узнать об истории места можно благодаря архивным фотографиям, документам и картам.

В Смольном открылась выставка "История места. Место в истории", на которой горожане могут узнать о территории в излучине Невы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В этом районе города находились Смольный двор, Воскресенский монастырь,  институт благородных девиц и резиденция Первого советского правительства.

Узнать об истории места можно благодаря архивным фотографиям, документам и картам. Как рассказала куратор выставки Ольга Федорова, место, которое называют "Смольным", всегда было привлекательным для властей Северной столицы. Здесь в разные эпохи находились учреждения, связанные с организацией управления государством.

Ранее на Piter.tv: В "Севкабель Порту" открылась выставка, посвященная художнику Бэнкси.

Фото: citywalls

Теги: выставка в смольном, история места место в истории
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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