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В "Севкабель Порту" открылась выставка, посвященная художнику Бэнкси
Сегодня, 13:27
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В "Севкабель Порту" открылась выставка, посвященная художнику Бэнкси

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Работы стрит-арт художника Бэнкси часто затрагивают острые социальные темы. С помощью искусства он демонстрирует обществу политические и социальные пороки.

В общественном пространстве "Севкабель Порт" открылась выставка "Найти Бэнкси". Здесь можно увидеть более 150 работ известного и загадочного художника. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Организаторы выставки собрали копии работ художника с разных уголков мира. Добавим, что большинство оригинальных работ Бэнкси было закрашено. 

На выставке есть фотозоны в стиле ярких комнат. Также они создали миниатюрную копию депрессивного парка развлечений, который Бэнкси изобразил в память о принцессе Диане. Добавим, что работы Бэнкси часто затрагивают острые социальные темы. С помощью искусства он демонстрирует обществу политические и социальные пороки.

Ранее на Piter.tv: Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы.

Фото: предоставили организаторы

Теги: выставка найти бэнкси, искусство, картины, севкабель порт, современное искусство, художник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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