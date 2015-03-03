В "Севкабель Порту" открылась выставка, посвященная художнику Бэнкси

Работы стрит-арт художника Бэнкси часто затрагивают острые социальные темы. С помощью искусства он демонстрирует обществу политические и социальные пороки.

В общественном пространстве "Севкабель Порт" открылась выставка "Найти Бэнкси". Здесь можно увидеть более 150 работ известного и загадочного художника. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Организаторы выставки собрали копии работ художника с разных уголков мира. Добавим, что большинство оригинальных работ Бэнкси было закрашено.

На выставке есть фотозоны в стиле ярких комнат. Также они создали миниатюрную копию депрессивного парка развлечений, который Бэнкси изобразил в память о принцессе Диане. Добавим, что работы Бэнкси часто затрагивают острые социальные темы. С помощью искусства он демонстрирует обществу политические и социальные пороки.

Ранее на Piter.tv: Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы.

Фото: предоставили организаторы