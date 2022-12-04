Улица Некрасова стала главной барной улицей Петербурга, но гастрономическим центром осталась Рубинштейна

Улица Некрасова обогнала Рубинштейна и стала лидером по количеству баров и пабов в Северной столице, согласно исследованию консалтинговой компании NF Group.
Этот район становится все более привлекательным для развития общественных пространств, что привлекает новые заведения и повышает интерес к нему. Однако, эксперты подчеркивают, что Рубинштейна остается важной гастрономической улицей Северной столицы, предлагая широкий спектр гастроконцепций.
Согласно исследованию, на улице Некрасова количество кафе и ресторанов за последний год выросло до 58%, тогда как на Рубинштейна доля заведений составила 40%.
В то же время, количество кафе и ресторанов на Рубинштейна увеличилось на 3%, достигнув 57%, в то время как на Некрасова произошло незначительное снижение, но общее число заведений все равно превышает уровень прошлого года.
Ранее сообщалось, что в бывшем здании АТС на Некрасова заработает общественное пространство
Фото: pxhere
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