Улица Некрасова стала главной барной улицей Петербурга, но гастрономическим центром осталась Рубинштейна

Улица Некрасова стала лидером по числу баров и пабов в Северной столице, но Рубинштейна остается гастрономическим центром.

Улица Некрасова обогнала Рубинштейна и стала лидером по количеству баров и пабов в Северной столице, согласно исследованию консалтинговой компании NF Group.

Этот район становится все более привлекательным для развития общественных пространств, что привлекает новые заведения и повышает интерес к нему. Однако, эксперты подчеркивают, что Рубинштейна остается важной гастрономической улицей Северной столицы, предлагая широкий спектр гастроконцепций.

Согласно исследованию, на улице Некрасова количество кафе и ресторанов за последний год выросло до 58%, тогда как на Рубинштейна доля заведений составила 40%.

В то же время, количество кафе и ресторанов на Рубинштейна увеличилось на 3%, достигнув 57%, в то время как на Некрасова произошло незначительное снижение, но общее число заведений все равно превышает уровень прошлого года.

Ранее сообщалось, что в бывшем здании АТС на Некрасова заработает общественное пространство

Фото: pxhere