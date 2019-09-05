В бывшем здании АТС на Некрасова заработает общественное пространство

Объект включит в себя рестораны, антикафе, лекторий и несколько других зон отдыха.

Осеню 2023 года в бывшем здании АТС по адресу: улица Некрасова, 3-5, появится новое многофункциональное общественное пространство. Подробности приводит издание "Коммерсант".

Объект включит в себя рестораны, антикафе, лекторий и несколько других зон отдыха. В частности, на крыше оборудуют досуговое пространство, которое позволит любоваться городом с высоты.

В проект намерены вложит коло полумиллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе открылось пространство для отдыха "Вата".

Фото: Citywalls.ru