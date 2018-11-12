"Спартак" назначил на пост главного тренера Олега Кононова

В сезоне 2014/15 специалист был назван лучшим тренером РФПЛ.

Московский футбольный клуб "Спартак" назвал имя нового главного тренера. Пост наставник "красно-белых" занял бывший коуч тульского "Арсенала" Олег Кононов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Олег Кононов начал свою тренерскую деятельность в 2000 году. С того момента 52-летний специалист успел поработать с такими клубами Премьер-лиги, как "Ахмат", "Арсенал" и "Краснодар". С последним тренер завоевал бронзовые медали в сезоне 2014/15 и был назван лучшим тренером РФПЛ.

Напомним, что ранее "Спартак" уволил с поста главного тренера Массимо Карреру. На данный момент "Спартак" занимает в турнирной таблице девятое место, имея в активе 19 очков.

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Видео: twitter.com/fcsm_official