Главврач больницы имени Семашко рассказал о важности вакцинации от COVID-19

Главврач считает, что вакцинироваться от коронавируса необходимо в обязательном порядке.

В Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Один из способов борьбы с вирусом – вакцинация. Главный врач городской больницы имени Семашко Александр Панфиленко рассказал "Петербургскому дневнику" о важности вакцинации от ковида.

По словам Панфиленко, вакцинироваться от коронавируса необходимо в обязательном порядке. Только так, считает главврач, сегодня можно остаться полноценным членом общества. Медикам необходимо сделать прививку в первую очередь, считает Панфиленко.

У нас вакцинированы 92% сотрудников больницы, а среди тех, кто работает в красной зоне, вообще нет невакцинированных. Потому что если заболеет непривитый врач, то заразит семью, коллег, не выйдет на работу и в конечном счете завалит все дело. Александр Панфиленко, главный врач городской больницы имени Семашко

Судя по всему, такого же мнения и Минздрав РФ, который увеличил план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Также эпидемиологической ситуацией в городе недовольна и главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Поэтому в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

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