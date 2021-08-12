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Главный вертолетчик Петербурга тушит пожары в Греции
Сегодня, 15:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главный вертолетчик Петербурга тушит пожары в Греции

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Крупные лесные пожары вспыхнули в Греции из-за аномально жаркой погоды.

Уже второй день лесные пожары в Греции тушат два российских вертолета Ил-76 и три самолета Бе-200ЧС.

Как стало известно телеканалу "Санкт-Петербург", среди спасателей находится и петербургский летчик-испытатель Вадим Базыкин. Несмотря на солидный возраст, 61 год, он отправился в зону ЧС в Греции. На данный момент неизвестно, когда летчик вернется в Северную столицу. Детали проведения операция держатся в секрете.

Крупные лесные пожары вспыхнули в Греции из-за аномально жаркой погоды.

Фото: Piter.tv

Теги: греция, лесные пожары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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