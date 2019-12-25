Главный синоптик Петербурга рассказал, когда собирать грибы

Колесов отметил, что петербургская погода считается идеальной для сбора грибов.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, когда петербуржцам стоит идти по грибы. Об этом сообщает АБН со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

Колесов отметил, что в настоящий момент в Петербурге уже идет вторая волна для сбора грибов. В первую волну петербуржца наполнили корзинки белыми грибами и подосиновиками.

В настоящий момент в Северной столице постоянно идут дожди, однако при этом очень тепло. Колесов заявил, что такая погода считается идеальной для сбора грибов.

Ранее мы сообщали о том, что летний сад в Петербурге откроют с 15 июля.

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