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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда собирать грибы
Сегодня, 15:20
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда собирать грибы

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Колесов отметил, что петербургская погода считается идеальной для сбора грибов.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, когда петербуржцам стоит идти по грибы. Об этом сообщает АБН со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

Колесов отметил, что в настоящий момент в Петербурге уже идет вторая волна для сбора грибов. В первую волну петербуржца наполнили корзинки белыми грибами и подосиновиками. 

В настоящий момент в Северной столице постоянно идут дожди, однако при этом очень тепло. Колесов заявил, что такая погода считается идеальной для сбора грибов.

Ранее мы сообщали о том, что летний сад в Петербурге откроют с 15 июля.

Фото:pixabay

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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