Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о надвигающемся шторме

Александр Колесов заявил, что сегодня Северная столица может вновь уйти под воду.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о надвигающемся шторме. По его словам, сегодня Северная столица может вновь уйти под воду.

Колесов заявил, что причиной осадков станет холодный атмосферный фронт, который будет проходить через территорию Северо-Западного района. Во второй половине дня в Петербурге и Ленобласти ожидаются очень сильные дожди, местами с грозой и градом. Порывы ветра во время шторма будут достигать 15-20 м/с.

С 15 часов 29 июля город вновь начнет уходить под воду. По сообщениям МЧС, ливень продлится примерно до 18 часов. Спасатели рекомендуют горожанам по возможности оставаться дома. Дороги будут утопать под толщей воды, из-за чего ситуация на трассах может резко ухудшиться, увеличится количество ДТП.

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