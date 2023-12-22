Главный синоптик Петербурга показал навалы льда на Ладоге

Синоптик отметил, что навалы образовались вблизи строений. В этом году "горы" в 2-3 раза выше обычных.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал фото навалов льда в районе Осиновецкого маяка на Ладоге. Специалист опубликовал в своем tg-канале снимки.

Под воздействием восточного ветра поле дрейфующего льда начало наползать на берег, крошить кромку о камни и выдавливать лед вверх, образуя огромные торосы. Александр Колесов, синоптик

По словам Колесова, навалы образовались еще в середине марта. Они достигают 8-10 метров в высоту. Спустя несколько недель из-за шторма и теплой погоды они просели на пару метров.

Синоптик отметил, что навалы образовались вблизи строений. В этом году "горы" в 2-3 раза выше обычных.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 9 апреля воздух прогреется до +17 градусов.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.