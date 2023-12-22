В Ленобласти 9 апреля воздух прогреется до +17 градусов

Местами в прибрежных районах до +8 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 9 апреля, ожидается тёплая погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 9 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, днём ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с, днём переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днём +12...+17, местами в прибрежных районах до +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС