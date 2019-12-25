Главный редактор телеграм-канала Nexta объявил об уходе из проекта

Главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он сообщил в своём Twitter.
Издание "Наша Нiва" сообщает, что причиной ухода стало несовпадение во взглядах на развитие канала с его создателем — Степаном Путило.
На телеграм-канал Nexta подписано более двух миллионов человек. Это самый популярный русскоязычный канал в Telegram. Его основная тема - протесты в Белоруссии.
Ранее у отделения посольства Белоруссии в Петербурге состоялась очередная акция солидарности с протестующими.
Фото: Twitter / Роман Протасевич
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