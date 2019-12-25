Главный редактор телеграм-канала Nexta объявил об уходе из проекта

На телеграм-канал Nexta подписано более двух миллионов человек.

Главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Издание "Наша Нiва" сообщает, что причиной ухода стало несовпадение во взглядах на развитие канала с его создателем — Степаном Путило.

На телеграм-канал Nexta подписано более двух миллионов человек. Это самый популярный русскоязычный канал в Telegram. Его основная тема - протесты в Белоруссии.

Ранее у отделения посольства Белоруссии в Петербурге состоялась очередная акция солидарности с протестующими.

Фото: Twitter / Роман Протасевич