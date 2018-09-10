Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания в обмен на отмену смертного приговора

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Во время теракта погибли 2977 человек.

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В обмен на показания Халид Шейх Мохаммед требует не выносить ему смертный приговор. Письмо с такими требованиями его адвокаты направили в федеральный суд в районе Манхэттен. Там рассматривается коллективный иск к Эр-Рияду от более 800 человек (родственники погибших и пострадавшие в теракте 11 сентября). В 2017 году они подали в суд на Саудовскую Аравию и обвинили власти государства в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета направили в башни-близнецы, третий самолет в сторону Пентагона и четвертый в сторону столицы США (но он не долетел до цели и разбился). Во время теракта погибли 2977 человек.