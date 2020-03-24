А молодые люди выходят на пляжи Калифорнии и выезжают в Национальный Молл в Вашингтоне.

Главный хирург США о коронавирусе: "все станет плохо". Джером Адамс уверен, что в ближайшее время в стране вырастет число заразившихся. Об этом он заявил в эфире программы Today телеканала NBC News.

Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо, - заявил врач.

Он считает, что многие жители США игнорируют рекомендации властей и выходят на улицу. Например, молодые люди выходят на пляжи Калифорнии и выезжают в Национальный Молл в Вашингтоне.

Все это, считает Адамс, может привести к масштабной вспышке заболевания. Врач сказал, что американцы должны вести себя так, будто уже заражены вирусом.

Ранее эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России.

Видео: YouTube / Harvard T.H. Chan School of Public Health, American Society of Anesthesiologists®, TODAY