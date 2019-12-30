Голосование состоится 29 января.

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен поставили свои подписи под документомБлагодаря этому событию открыт доступ к ратификации Европейским парламентом. Голосование за это состоится 29 января. Об этом сообщили "РИА Новости".

Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится прокомментировал Шарль Мишель

Ранее комитет ЕП большинством голосов одобрил выход страны из членов ЕС. Мишель заявил, что Великобритания и ЕК начинают отношения как партнеры и союзники. Днем 23 января законопроект получил государственную санацию от королевства. Таким образом он официально признан законом. После голосования 29 января стороны обменяются документами.

Напомним, что Великобритания должна покинуть ЕС 31 января в 23 часа. По московскому времени это событие начнется в 2 часа в ночь на первое февраля. До декабря 2020 года будет длиться переходный период.

Ранее Зеленский заявил, что Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе.

Фото: Twitter/Charles Michel

