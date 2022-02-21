Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость возглавляемых ими образований. Об этом пишет ТАСС.

В последние несколько дней ситуация в Донбассе существенно обострилась. В ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство объявило эвакуацию женщин и детей, а также пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

Ранее мы сообщили, что Басурин объявил о войне на территории Донбасса.

Видео: Telegram/SHOT