The Times опубликовал статью Николаса Картера, в котором военный рассуждает о борьбе с талибами.

Глава штаба обороны Британии призвал к сотрудничеству граничащие с Афганистаном страны. Об этом Николас Картер сообщил журналистам местного издания The Times. По мнению военнослужащего, на Ближнем Востоке стоит бороться против террористов. Эксперт уверен, что боевики станут использовать "вакуум", сформированный после массового бегства из региона местного населения.

Продолжение войны не в интересах соседних с Афганистаном стран. Многие из них уже приняли миллионы беженцев. И еще несколько миллионов покинут Афганистан, если там не удастся стабилизировать ситуацию. Николас Картер, начальник штаба обороны Великобритании

В Лондоне видят основную роль международного сообщества в помощи Афганистану в борьбе с терроризмом. Картер признал сторонников быть твердыми в своей позиции и критиковать лидеров движения радикалов "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), а также заставить боевиков занять место за столом переговоров. При этом он отверг возможность предоставления талибам ложной легитимности в регионе.

Картер напомнил, что правительственные силы Кабула должны удерживать позиции в городах и столицах провинций. При этом он признал, что этого не получится сделать на всей территории Афганистана. Важными участками для властей он считает Герат, Кандагар.

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