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Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате взрыва в Луганске

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Пострадали Михаил Филипоненко и водитель автомобиля.

Глава представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на Донбассе Михаил Филипоненко пострадал в результате взрыва. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказала жрналист Ольга Курлаева. Специальный корреспондент уточнила, что чиновник находится в должности руководителя представительства ЛНР. Диверсанты смогли повредить автомобиль на парковке. В настоящее время инцидент считается покушением на убийство.

В местных СМИ уточнили, что также ранения получил водитель. На месте трагедии работают оперативные и экстренные службы. Детали произошедшего уточняются. 

Опубликовано видео с камеры диверсанта ВСУ, вторгшегося на территорию РФ.

Фото и видео: Луганскинформцентр
 

Теги: взрыв, донбасс, лнр, луганск, михаил филипоненко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости, События на Украине,

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