Глава парламента Ливии Салех рассказал о нарушениях Схиратского соглашения со стороны ПНС

Политик отметил, что ПНС Ливии не отвечает требованиям, указанным в документе.

В Москве состоялась встреча между спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом. Представитель России во время переговоров отметила общий взгляд обеих сторон на разрешение ливийского кризиса.

По словам Матвиенко, Россия настаивает исключительно на дипломатических переговорах между враждующими в Ливии сторонами. И схожесть этого взгляда с позицией Палаты представителей является важным аргументом для сотрудничества.

Агила Салех поприветствовал главу российского государства и российский народ, выразив благодарность и уважение. Он рассказал о том, что в Ливии сейчас идет война. Главная причина тому – признание международным сообществом органа, который не является легитимным и давно нарушает заключенное в Схирате соглашение. Сформированное благодаря соглашению 2015 года Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не отвечает требованиям, указанным в документе. Главным из них является срок действия полномочий ПНС – один год с правом продления еще на год. Эти сроки давно уже истекли.

Салех напомнил, что Схиратском соглашении говорилось о необходимости принятия Конституции. Но постоянного Основного закона в стране так и нет, соответственно, дважды отвергнутое Палатой представителей ПНС даже не принимало конституционную присягу, что лишний раз доказывает его нелегитимность.

Как передает ФАН, ливийский представитель отметил осуждение Схиратским соглашением терроризма. В документе четко прописана необходимость вывода всех бандформирований с населенных территорий Ливии. Однако ПНС вместо этого, наоборот, стало использовать боевиков для своих целей.

Фото: скрин трансляции Совет Федерации / YouTube