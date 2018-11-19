Глава отдела Центрального таможенного управления ФТС арестован за получение взятки

Сергей Бычков помещен под стражу по решению суда.

Глава отдела Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) арестован за получение взятки. Соответствующее заявление сделали представители Следственного комитета России. Уточняется, что подозреваемый пойман в момент получения денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о начальнике отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Сергее Бычкове. В СМИ добавили, что также задержан старший оперуполномоченный таможни. В настоящее время Сергей Бычков заключен под стражу до 22 ноября по постановлению Пресненского суда Москвы. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ.

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