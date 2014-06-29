Глава компании Arianespace заявил, что на орбиту успешно вывели спутники Galileo

В ночь на 5 декабря российские и европейские специалисты запустили ракету "Союз" с космодрома Куру.

Ракета "Союз" доставила на орбиту спутники Galileo. Об этом сообщили на портале RT в воскресенье, 5 декабря.

Российские и европейские специалисты запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане ракету "Союз-СТ-Б" в ночь на воскресенье около 03:19 часов. Сейчас спутники Galileo уже находятся на орбите, отстыковка прошла успешно, заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль.

Известно, что дату выхода "Союза" ранее переносили в связи с неподходящими погодными условиями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом.

Видео: Youtube/Rocket Launch Shorts