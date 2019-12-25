Великобритания обвинила РФ в укрывательстве преступников

В МИД страны считают, что Россия, КНДР, Иран и Китай используют цифровые технологии для диверсий и краж.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что действия России в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. Его заявления передает ТАСС.

Отметим, 12 апреля министр собирается выступить с речью по вопросам кибербезопасности.

По словам Рааба, Россия в настоящее время не только не занимается поиском хакеров, но и укрывает их. Министр считает, что эти действия способны подорвать основы британской демократии.

Нужно ясно понимать, что когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их. Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании

Также, по словам Рааба, Россия, КНДР, Иран и КНР используют цифровые технологии для диверсий и краж.

Ранее в МИД назвали источники кибератак на РФ в 2020 году.

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