Великобритания обвинила РФ в укрывательстве преступников

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что действия России в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. Его заявления передает ТАСС.
Отметим, 12 апреля министр собирается выступить с речью по вопросам кибербезопасности.
По словам Рааба, Россия в настоящее время не только не занимается поиском хакеров, но и укрывает их. Министр считает, что эти действия способны подорвать основы британской демократии.
Нужно ясно понимать, что когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их.
Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании
Также, по словам Рааба, Россия, КНДР, Иран и КНР используют цифровые технологии для диверсий и краж.
Ранее в МИД назвали источники кибератак на РФ в 2020 году.
Фото: pixabay.com
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