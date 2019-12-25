Глава болгарской делегации назвал Крым частью России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал дипломат Пламен Милетков, посещающий полуостров. Сейчас официальная группа из 13 иностранцев находится в регионе. В число делегатов попали два мэра и один вице-мэр городов Болгарии. Все они примут участие в международном форуме болгарской культуры "Розафест". Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты.
Пламен Милетков, блогариский чиновник
Источник агентства заметил, что для него вызывает неудобство введенные против полуострова санкции. Речь идет о длительном перелете, закрытых границах, а также об невозможности использования в регионе банковских карт и номеров мобильных устройств.
Эксперт прокомментировал инцидент с кораблем НАТО у крымского побережья.
Фото: Pixabay.com
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