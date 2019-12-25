Пламен Милетков считает, что жители полуострова сделали выбор самостоятельно.

Глава болгарской делегации назвал Крым частью России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал дипломат Пламен Милетков, посещающий полуостров. Сейчас официальная группа из 13 иностранцев находится в регионе. В число делегатов попали два мэра и один вице-мэр городов Болгарии. Все они примут участие в международном форуме болгарской культуры "Розафест". Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты. Пламен Милетков, блогариский чиновник

Источник агентства заметил, что для него вызывает неудобство введенные против полуострова санкции. Речь идет о длительном перелете, закрытых границах, а также об невозможности использования в регионе банковских карт и номеров мобильных устройств.

Эксперт прокомментировал инцидент с кораблем НАТО у крымского побережья.

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