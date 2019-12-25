Эксперт прокомментировал инцидент с кораблем НАТО у крымского побережья

Российские военные сделали несколько предупредительных выстрелов в ответ.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали присутствие военного корабля НАТО у крымского побережья.

Они считают, что подобный инцидент был ожидаем, так как Запад не признает Крым частью России, и должен был продемонстрировать это непризнание на практике. Остается узнать, почему это решили сделать именно сейчас.

Напомним, накануне эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

он был сделан. Тут есть очень широкий спектр гипотез.

Фото: BBC