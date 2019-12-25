Глава администрации Симферополя подал в отставку

Он пробыл на своем посту около восьми месяцев.

Руководитель администрации Симферополя Валентин Демидов подал в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию по итогам встречи с главой региона.

Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок. Сергей Аксенов, глава Крыма

Демидов занимал свой пост с апреля 2021 года. До этого чиновник работал в должности заместителя главы администрации города. Он был пятым с 2014 года главой администрации Симферополя.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение российского президента Владимира Путина.

Фото: Instagram / v_v_demidov