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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

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Решение о проведении референдума встретили аплодисментами.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом сообщает "РИА Новости".

Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов зачитал резолюцию о проведении референдума. Он подчеркнул, что жители Запорожья и России являются одним народом. Решение о проведении референдума встретили аплодисментами.

Ранее Стремоусов заявил, что итоги референдума по статусу Херсона дадут старт новому отсчету времени

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: евгений балицкий, запорожская область, распоряжение, референдум
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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