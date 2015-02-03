Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Решение о проведении референдума встретили аплодисментами.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом сообщает "РИА Новости".

Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов зачитал резолюцию о проведении референдума. Он подчеркнул, что жители Запорожья и России являются одним народом. Решение о проведении референдума встретили аплодисментами.

Ранее Стремоусов заявил, что итоги референдума по статусу Херсона дадут старт новому отсчету времени

Видео: Telegram / РИА Новости