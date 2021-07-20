Айсен Николаев объяснил причины летних возгораний в регионе.

Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике. Об этом Айсен Николаев сообщил журналистам местного телеканала "Якутия 24". Чиновник считает, что основными причинами происходящего в регионе являются климатические изменения. С каждым годом температура воздуха становится все жарче.

Безусловно, здесь причина одна - глобальные изменения климата. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века... Средняя температура июня - за 20 градусов, тогда как средняя должна быть 15. Айсен Николаев, глава Якутии

Чиновник пояснил, что конкретно по городу Якутску синоптики зафиксировали за июнь температурный рекорд в 37 градусов по Цельсию. При норме в 37 мм в регионе выпало менее 2 мм осадков. В мае было в два раза меньше дождей, чем должно было быть. Июнь 2021 года в Якутии стал самым жарким с 1888 года.

В Якутске приостановлено авиасообщение из-за дыма от пожаров.

Видео: YouTube / Якутия24