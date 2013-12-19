Глава Всемирного банка Малпасс: слабость евро повышает риск рецессии в Европе

Эксперт рассказал о существующих рисках для экономики Европы.

Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в европейском регионе. Соответствующее заявление в ходе своего выступления в Стэнфордском университете сделал глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Эксперт добавил, что международная профильная организация, которой он управляет, видит существующие риски для сдерживания роста региональном экономической системы на продолжительный период времени.

Слабость евро и высокая инфляция повышают вероятность рецессии в Европе. Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка

Напомним, что в среду 28 сентября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил прессе о том, что Еврозона и Евросоюз уже вступили или вступают в рецессию.

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Фото и видео: YouTube / World Bank