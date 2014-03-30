Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 стала определяющим кризисом нашего времени

По словам Гебрейесуса, этот вирус преподал миру много болезненных уроков.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус назвал пандемию COVID-19 определяющим кризисом нашего времени. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Берлине на церемонии открытия центра данных об эпидемиях и пандемиях.

Отдельное внимание глава ВОЗ уделил потребности в "новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках, которые имеют потенциал стать эпидемиями и пандемиями". Гебрейесус отметил, что изменения климата, исчезновение лесов и урбанизация могут повысить риск переноса инфекции от животных к человеку. По его словам, вирусы распространяются быстро, но информация – ещё быстрее. Самое главное, чтобы люди подготовились к этому и получили возможность спасти чью-то жизнь. Как отметил глава ВОЗ, сейчас крайне важно собирать и анализировать информацию о вирусах. Для этого в Берлине открыли специальный центр.

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Видео: World Health Organization (WHO)