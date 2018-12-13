Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, однако люди жить лучше не стали.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал причину падения рейтинга Владимира Путина. Интервью со специалистом вышло в эфире программы "Hard Day"s Night" на телеканале "Дождь".

По мнению Федорова, рейтинг президента России упал из-за того, что люди не верят в светлое будущее. Не смотря на то, что острая фаза кризиса в РФ закончилась, россияне не стали жить лучше. Аналитики подсчитали, что последние пять лет доходы граждан не растут. "Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет", — подчеркнул руководитель ВЦИОМ.

24 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, которые свидетельствовали о падении доверия к политикам. Только 31,7 % респондентов заявили, что доверяют Путину. В мае 2018 года главу государства поддержали 47,4 % опрошенных. Рейтинг президента РФ начал падать с середины июня 2018 года. Тогда жителям страны объявили о повышении пенсионного возраста.

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