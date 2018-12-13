Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал причину падения рейтинга Владимира Путина. Интервью со специалистом вышло в эфире программы "Hard Day"s Night" на телеканале "Дождь".
По мнению Федорова, рейтинг президента России упал из-за того, что люди не верят в светлое будущее. Не смотря на то, что острая фаза кризиса в РФ закончилась, россияне не стали жить лучше. Аналитики подсчитали, что последние пять лет доходы граждан не растут. "Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет", — подчеркнул руководитель ВЦИОМ.
24 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, которые свидетельствовали о падении доверия к политикам. Только 31,7 % респондентов заявили, что доверяют Путину. В мае 2018 года главу государства поддержали 47,4 % опрошенных. Рейтинг президента РФ начал падать с середины июня 2018 года. Тогда жителям страны объявили о повышении пенсионного возраста.
Ранее мы писали, что россияне стали лучше относиться к Иосифу Сталину.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 )
Неприятное и настороженное впечатление производит сама тема о рейтинге Путина.
Лукавое направление внимания на личность призвано для отвлечения от "успехов" партии "единая Россия", от провального курса этой "партии" и коммивояжеров рынка с озлобленной травли прошлого.
Это господа в меру образованные и интеллектуальные и полу нравственные,
зато с избытком "энергично” лезущие за преференциями для себя, но не для общества.
Готовятся затеять возню с президентом, желая, чтобы даже его благие не исполнимые послания не мешали им делать "бизнес".
Да какое может быть настроение у народа, какой может быть оптимизм о своем и народном будущем, если общество толкают в прошлое, лукаво подменяя понятия, обязанности и результаты в полном соответствии с Его Препохабием - Рынком!