Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Дюмин считает, что медики заслуживают благодарностей за работу, а не осуждения.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм, и выразил ей благодарность за работу. Об этом рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева.

Напомним, после публикации фото медсестры в бикини и прозрачном защитном костюме от коронавируса девушку начала осуждать в социальных сетях. Медсестра же объяснила, что надела купальник, так как в защитном костюме очень жарко — из-за чего невозможно работать. Позже к ней применили дисциплинарное взыскание, однако Савищева опровергла эту информацию.

Главврач рассказала, что Дюмин считает, что медики заслуживают благодарностей за работу, а не осуждения.

Ранее мы рассказывали, как медсестре из Тулы сделали замечание за прозрачный защитный костюм с бикини.