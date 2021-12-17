Глава Тейковского района спел песню из фильма "Неуловимые мстители"

В опубликованном ролике показаны кадры с мест проведения спецоперации на Украине.

Глава Тейковского района Виталий Катков спел песню из советского фильма "Неуловимые мстители". Об этом сообщает портал IvanovoNews.

Катков исполнил песню на стихи Роберта Рождественского про гражданскую войну. В опубликованном ролике показаны кадры с мест проведения спецоперации на Украине.

Вместе с главой Тейковского района в записи песни приняли участие его заместители в районной администрации, заместитель председателя совета района и глава Морозовского сельского поселения.

Ранее Юрий Лоза предложил поменять текст гимна России.

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