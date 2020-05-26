Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения "Социальный мониторинг"

Он призвал московскую мэрию гуманно относится к жителям столицы.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы от приложения "Социальный мониторинг". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отметим, что данное приложение автоматически выписывает штраф за нарушение москвичами режима самоизоляции. За время его работы жители столицы многократно жаловались на сбои в работе "Социального мониторинга" — оно выписывало штрафы, когда граждане оставались дома.

Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Он призвал московскую мэрию гуманно относится к жителям столицы и отменить вообще все штрафы от "мониторинга", а не только те, к которым есть нарекания.

Фадеев отметил, что работа данного приложения станет одной из главных тем доклада СПЧ, где будут анализироваться действия власти во время пандемии COVID-19.

Ранее прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции.