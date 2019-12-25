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Глава СК счел приговор участнику митинга 31 января в Петербурге слишком лояльным
Сегодня, 14:18
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smirenny

Глава СК счел приговор участнику митинга 31 января в Петербурге слишком лояльным

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Приговор в полтора года условно могут обжаловать.

Во вторник, 6 апреля, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин посчитал вынесенный участнику митинга 31 января приговор слишком лояльным и поручил проанализировать его. 

После проверки Бастрыкин получит доклад о наличии оснований для обжалования приговора. Напомним, уроженец Архангельска толкнул полицейского во время митинга, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года условно. 

Глава СК уточнил, что таких лояльных приговоров было несколько, и в каждом случае собирались доказательства преступных намерений фигурантов. 

Ранее мы писали, что мусоровоз опрокинулся на улице Типанова.

Фото: Piter.TV

Теги: глава ск, митинг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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