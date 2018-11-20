Глава Приморского городского поселения отчитался по итогам работы за прошедший год

В Приморске прошла ежегодная встреча-отчет главы поселения с жителями. На встрече были озвучены итоги работы, а также проблемы и планы по их разрешению.

В Приморской СОШ состоялась традиционная ежегодная встреча исполняющего обязанности главы городского поселения с жителями города. На встрече И.О. главы рассказал об итогах работы за прошедший год, успехах в разрешении городских проблем и улучшениях, которые произошли в облике небольшого города. Также в процессе встречи были зачитаны цифры бюджета и озвучены статьи его расходов.

Также глава рассказал о планируемой реставрации главной достопримечательности города - финской кирхи. В данный момент уже стартовали предпроектные изыскания, а после - планируется провести реставрацию исторического объекта. В том числе, восстановить утраченное витражное стекло. Кстати, по словам главы, музей в кирхе вышел на самоокупаемость и даже приносит прибыль своей работой.

Проблемами, с которыми городские жители обратились к первому лицу поселения стали обычные в эту зиму для городов района снег, сосульки и гололёд. Как и в Выборге, в Приморске обильно выпавший снег стал проблемой и парализовал дворовые проезды города. Кроме того, жители обсудили с И.О. главы проблему газификации города и обустройства пункта полиции. Напомним, что в Приморске такой пункт отсутствует.

Видео, фото: Piter.TV