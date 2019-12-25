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Глава Полянского поселения выдвинут в состав представительных органов муниципальных образований Ленобласти
Сегодня, 14:47
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Veskathy

Глава Полянского поселения выдвинут в состав представительных органов муниципальных образований Ленобласти

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Решение принято в связи с ежегодной ротацией состава на уровне Ленобласти. 

Совет депутатов муниципального образования "Выборгский район" делегировал в Совет представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании региона главу Полянского поселения Василия Козлова. Как сообщила пресс-служба районной администрации, решение принято в связи с ежегодной ротацией состава на уровне Ленобласти. 

В числе основных задач Совета: содействие представительным органам местного самоуправления в осуществлении возложенных на них полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательствами, а также содействие комплексному и конструктивному сотрудничеству Законодательного собрания Ленинградской области с представительными органами муниципальных образований и развитию местного самоуправления.

Кроме того, в рамках заседания районного совета депутатов двум представителям Выборгского района переданы Благодарность и Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области.

Глава муниципального образования Дмитрий Никулин отметил, что за большой вклад в развитие системы местного самоуправления и многолетний добросовестный труд благодарность объявлена главе Рощинского городского поселения Надежде Белоусько; Почетным дипломом отмечен труд специалиста аппарата совета депутатов МО "Выборгский район" Светланы Кучерявенко.

Ранее мы написали о том, что утвержден бюджет Выборгского района на трехлетний период.

Фото: администрация МО "Выборгский раойн"

Теги: выборг, совет депутатов
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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