Райнер Зеле рассказал об одном из способов развития проекта газопровода.

Глава OMV надеется, что санкционное давление на "Северный поток - 2" будет минимизировано. Об этом во время пресс-конференции заявил глава австрийской компании Райнер Зеле. Предприниматель уточнил, что он видит два способа развития российского проекта строительства газопровода. Первый - подразумевает минимизацию санкционного давления. Он также отметил позитив в новостях о том, что Берлин собирается переговорить с Вашингтоном о будущем проекта.

Для проекта "Северный поток - 2" я вижу два разных варианта развития. Первый может быть позитивным и подразумевает минимизацию санкционного давления Райнер Зеле, глава австрийской OMV

Также Зеле обратил внимание на то, что Франция стала более критично относиться к проекту. Представители OMV надеются на реализацию "Северного потока-2" как можно быстрее. Зеле уточнил, что этот проект является целью для компании, которая выступает финансовым инвестором. Чем раньше газопровод начнет работу, тем быстрее OMV вернет себе вложенные инвестиции.

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