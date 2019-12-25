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Глава NASA рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине
Сегодня, 10:15
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Глава NASA рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине

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Билл Нельсон рассказал, что отношения между теми, кто остается на МКС, не изменились.

Глава NASA рассказал об отношениях экипажа Международной космической станции на фоне сложной ситуации на Украине. На пресс-конференции с журналистами Билл Нельсон объяснил, что астронавты США и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения

Рабочие отношения между астронавтами и космонавтами продолжаются без изменений.

Билл Нельсон, глава NASA

Напомним, что глава программы МКС в NASA Джоэл Монталбано говорил ранее прессе о том, что геополитическая ситуация на Земле не повлияла на отношения внутри экипажа орбитальной станции. В конце марта на планету на борту российского корабля "Союз" вернется американский астронавт Марк Вандехай. 

Американский и немецкий астронавты вышли с МКС в открытый космос.

Фото: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: nasa, билл нельсон, джоэл монталбано, космос, мкс, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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