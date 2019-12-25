Глава NASA рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине

Билл Нельсон рассказал, что отношения между теми, кто остается на МКС, не изменились.

Глава NASA рассказал об отношениях экипажа Международной космической станции на фоне сложной ситуации на Украине. На пресс-конференции с журналистами Билл Нельсон объяснил, что астронавты США и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения

Рабочие отношения между астронавтами и космонавтами продолжаются без изменений. Билл Нельсон, глава NASA

Напомним, что глава программы МКС в NASA Джоэл Монталбано говорил ранее прессе о том, что геополитическая ситуация на Земле не повлияла на отношения внутри экипажа орбитальной станции. В конце марта на планету на борту российского корабля "Союз" вернется американский астронавт Марк Вандехай.

Американский и немецкий астронавты вышли с МКС в открытый космос.

Фото: YouTube / Forbes Breaking News