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Глава NASA рассказал о взаимодействии США и РФ по программе перекрестных полетов

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Билл Нельсон рассказал о планах по МКС.

Американские специалисты профессионально и успешно взаимодействуют с Россией по программе перекрестных полетов, несмотря на существующий украинский конфликт. Соответствующее заявление перед местными законодателями сделал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Чиновник выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Эксперт пояснил, что американский астронавт проходит подготовку к полетам в Москве, после чего - летает на "Союзе" к МКС, а российский космонавт тренируется в Хьюстоне и летает к МКС из США.

В геополитике сегодня происходит аномалия. То, что мы видим на поверхности Земли, что делает Путин на Украине, и все ужасные вещи, которые там происходят. И тем не менее у нас есть очень профессиональная и успешная программа для наших астронавтов и космонавтов.

Билл Нельсон, глава NASA

Руководитель NASA указал на то, что у его профильного ведомства есть "резервный план" действий для сведения с орбиты Международной космической станции. В NASA надеются получить на эти задачи порядка 170 миллиардов долларов. Билл Нельсон пояснил, что эти денежные средства потребуются на тот случае, если Россия перестанет быть партнером страны в космическом пространстве.

NASA намерено отправить астронавтов на Луну в 2025 или 2026 году.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: nasa, билл нельсон, космос, мкс, перекрестные полеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:16

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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