Глава NASA рассказал о взаимодействии США и РФ по программе перекрестных полетов

Билл Нельсон рассказал о планах по МКС.

Американские специалисты профессионально и успешно взаимодействуют с Россией по программе перекрестных полетов, несмотря на существующий украинский конфликт. Соответствующее заявление перед местными законодателями сделал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Чиновник выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Эксперт пояснил, что американский астронавт проходит подготовку к полетам в Москве, после чего - летает на "Союзе" к МКС, а российский космонавт тренируется в Хьюстоне и летает к МКС из США.

В геополитике сегодня происходит аномалия. То, что мы видим на поверхности Земли, что делает Путин на Украине, и все ужасные вещи, которые там происходят. И тем не менее у нас есть очень профессиональная и успешная программа для наших астронавтов и космонавтов. Билл Нельсон, глава NASA

Руководитель NASA указал на то, что у его профильного ведомства есть "резервный план" действий для сведения с орбиты Международной космической станции. В NASA надеются получить на эти задачи порядка 170 миллиардов долларов. Билл Нельсон пояснил, что эти денежные средства потребуются на тот случае, если Россия перестанет быть партнером страны в космическом пространстве.

NASA намерено отправить астронавтов на Луну в 2025 или 2026 году.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News