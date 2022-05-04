Глава NASA не исключил возможности отсрочки высадки астронавтов на Луну

Билл Нельсон считает, что на текущий момент нет предпосылок к сдвигам по реализации программы "Артемида".

Глава американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтики не исключил возможности отсрочки высадки астронавтов на Луну. Соответствующее заявление Билл Нельсон сделал, выступая перед местными законодателями на слушаниях в Сенате Конгресса США. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент NASA планирует отправить экипаж космического корабля на естественный спутник Земли к 2025 году.

Мы не будем отправлять астронавтов, пока это не станет безопасным. Если это означает задержку, то мы отложим полет. Однако у нас есть все основания полагать, что мы укладываемся в график. Билл Нельсон, глава NASA

Напомним, что весной 2019 года в NASA анонсировали собственный проект лунной программы "Артемида", состоящий из трех этапов. На третьем этапе американцы рассчитывают доставить астронавтов на Луну. После этого экипаж может быть направлен на Марс. Неоднократно сроки реализации этапов менялись в связи с имеющимися трудностями. В NASA настаивали на продолжении подготовки к высадке людей на Луну в 2024 году.

Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television