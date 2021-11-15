Глава Мурманской области ушел на самоизоляцию

В кругу его близких подтвердился COVID-19.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение уйти на самоизоляцию. Об этом он сообщил в ходе прямой трансляции на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Чибиса, в кругу его близких подтвердился коронавирус. Глава региона будет работать и проводить совещания в дистанционном формате.

В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Сегодня, 15 ноября, оперативное совещание правительства Мурманской области Чибис проводит по видеоконфенцсвязи.

Ранее жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против QR-кодов. Присутствующие требовали от руководства региона отменить введение QR-кодов при посещении развлекательных мероприятий, кафе, ресторанов и зданий, в которых находятся органы государственной власти. В акции протеста приняло участие более 100 человек.

Видео: Facebook/Андрей Чибис