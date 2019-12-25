Максим Степанов прокомментировал свою работу во время пандемии коронавируса.

Глава Минздрава Украины назвал причину инициативы о его отставке. Об этом министр Максим Степанов рассказал в рамках эфира на местном телеканале "1+1". По словам эксперта, многие хотят, чтобы он ушел с должности из-за его "серьезных действий по спасению медицины".

Я не могу назвать безупречной свою работу, но считаю, что достаточно много сделано за этот период, и у нас есть планы, что мы будем делать дальше Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Напомним, что Верховная Рада зарегистрировала проект об отставке Максима Степанова с поста министра здравоохранения Украины. Под документом подписались 96 парламентариев практически из всех фракций. Напомним, что чиновник возглавил профильное ведомство в марте 2020 года. Оппозиция неоднократно обвиняла министра в том, что он не смог организовать работу Минздрава во время пандемии коронавируса.

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