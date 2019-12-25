Глава Минстроя Якушев призвал снизить стоимость жилья в России

На удешевление квадратных метров может повлиять и внедрение современных технологий.

Глава Минстроя Владимир Якушев призвал снизить стоимость жилья в России. Он считает, что это сделает квадратные метры более доступными. С мнением министр выступил на совещании, которое было посвящено национальному проекту "Жилье и городская среда" в Липецкой области.

Якушев считает, что уменьшить стоимость жилья можно благодаря сокращению административных процедур. Также достичь этой цели поможет уменьшение ставок по кредитам для строительных компаний. Также глава Минстроя подчеркнул, что на удешевление квадратных метров может повлиять и внедрение современных технологий.

Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными. Владимир Якушев, министр строительства России

Ранее Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России ниже 8% в 2020 году.

Фото: pixabay.com