Чиновник направил в регионы обращение.

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам. Дмитрий Кобылкин считает, что бюджетные организации должны выплатить долги по вывозу мусора. С таким обращением глава ведомства обратился в регионы страны. Документ просмотрели "РИА Новости".

По словам Кобылкина, необходимо создать информационную кампанию. Она повысит собираемость платежей, что позволит избежать мусорного коллапса. Сейчас не удается повысить собираемость платежей более чем на 70% с юридических лиц. также важной задачей является облагородить контейнерные площадки и привести их в порядок. Ведомство может рассмотреть компенсацию для региональных операторов, а также переоценить нормативы накопления ТКО.

Чиновник добавил, что сейчас в ряде регионов страны наблюдается критическая ситуация. Есть риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям.

Ранее Piter.tv писал о том, что мусорную реформу в Петербурге отложат еще на год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

