Глава Минобороны проинспектировал группировку войск "Центр"

Ему доложили о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр". Об этом сообщили в военном ведомстве.

Министр обороны заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника. Также Белоусову доложили о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности. Глава ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск. Он также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении бронетехники ВСУ в курском приграничье.

Видео: Минобороны России