"Север" выполнил задачу по подавлению РЭБ Вооруженных сил Украины.

Российские боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" при "Северной" группировке войск в ходе контрбатарейной борьбы продолжают уничтожать бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы армии киевского режима, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации боевиков ВСУ, а также пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки противника. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие работают совместно с подразделениями дронов.После проведения разведки с помощью беспилотников, артиллеристы получают точные координаты скоплений ВСУ, а затем незамедлительно наносят удар по позициям противника. Такая деятельность помогает отбрасывать врага дальше по зоне проведения специальной военной операции. Специалисты тесно взаимодействуют также с подразделениями противовоздушной обороны РФ.

Обстановка более спокойная, так как прорыв противник не осуществляет. Даже если что-то есть, какие-то попытки, они вовремя успевают отражаться. В основном цели такие, более похожи на ДРГ. Там 20 человек, 15 человек. старший офицер батареи с позывным "Байкал"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России