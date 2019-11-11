У страны есть необходимая техника и оборудование.

Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России. В интервью телеканалу "1+1" Андрей Загороднюк заявил, что страна сможет ответить в случае нападения. Политик добавил, что собственных сил Украины хватит на защиту от агрессии со стороны России.

Спикер отметим, что в ведомстве прорабатывают подобный сценарий развития событий. Чиновники даже имеют "готовый ответ" на возможное нападение со стороны соседнего государства.

Загороднюк напомнил, что правительство продолжает сотрудничать с НАТО, которые поставляют в страну боевую технику, оружие и помогает в подготовке солдат

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Ранее Piter.tv писал о том, что спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ТСН