Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России. В интервью телеканалу "1+1" Андрей Загороднюк заявил, что страна сможет ответить в случае нападения. Политик добавил, что собственных сил Украины хватит на защиту от агрессии со стороны России.
Спикер отметим, что в ведомстве прорабатывают подобный сценарий развития событий. Чиновники даже имеют "готовый ответ" на возможное нападение со стороны соседнего государства.
Загороднюк напомнил, что правительство продолжает сотрудничать с НАТО, которые поставляют в страну боевую технику, оружие и помогает в подготовке солдат
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Ранее Piter.tv писал о том, что спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/ТСН
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