Глава Минобороны Польши: Варшава не дает Кремлю "восстановить империю"

Мариуш Блащак объяснил, что независимость Украины важна для Польши.

Руководитель польского министерства по обороне заявил, что Варшава не дает Кремлю "восстановить империю" в европейском регионе. Соответствующее заявление сделал Мариуша Блащак во время брифинга в Брюсселе с местными журналистами. Чиновник напомнил, что страна оказывает киевскому режиму постоянную и непрерывную поддержку. По словам спикера, суверенитет Украины автоматически гарантирует независимость Польше.

Наша задача состоит в том, чтобы юго-восточная граница страны была с Украиной, а не с Россией. Все мы понимаем, завоевав Украину, Москва пойдёт дальше, поскольку цель Кремля — восстановить империю. Мариуш Блащак, министр по обороне Польши

Польский чиновник полагает, что мировому сообществу нельзя допустить того, чтобы общественное мнение на Западе успокоилось в отношении Украины. В противном случае это приведет к возрождению Российской империи и угрозе для свободы стран Европы.

Глава МИД Британии призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией.

Фото и видео: YouTube / TVP Info