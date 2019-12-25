Глава МИД Британии призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией

Элизабет Трасс надеется дать ответ "агрессии России" при помощи силы.

Глава британского внешеполитического ведомства призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией. Соответствующее заявление Элизабет Трасс сделала в рамках выступления в Палате общин местного парламента. По мнению чиновницы, международному сообществу требуется усилить позиции киевского режима по теме прекращения конфликта в регионе. Трасс рассчитывает задействовать в урегулировании ситуации силы Прибалтики и Польши.

Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьезные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории. Элизабет Трасс, глава МИДа Британии

В МИД Британии подчеркнули, что сами бы никогда не согласились на такие условия, которые подрывали бы суверенитет государства. Лондон делает все возможное в поддержку украинской стороны в рамках саммита G7 и стран НАТО. Трасс призвала дать Киеву "самые лучшие карты". По мнению министра, ответ на российскую агрессию должен быть дан при помощи силы, а не попыток умиротворения Москвы.

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Фото: YouTube / U.S. Department of State